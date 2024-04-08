"Как отношусь к слухам об отставке Абаскаля? Думаю, покажет результат. Если "Спартак" займет третье место, то, может, его еще оставят. По факту, конечно, тяжело верится, что Абаскаль останется. Потому что есть какие-то микроконфликты, недопонимания. Я думаю, что в "Спартаке" будет иностранный специалист. Может, Моуринью придет... Он португалец", - цитирует Ещенко "РБ Спорт".
Вчера, 7-го апреля московский "Спартак" одержал победу над "Динамо" со счетом 2:1. Забитыми мячами отличились: Чавес и Соболев (дубль). Во время матча в СМИ появилась информация о том, что испанский специалист может быть отправлен в отставку сразу после игры. После 22-ух сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. Подопечные Гильермо Абаскаля уступили команде Сергея Семака в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. В следующем туре "Спартак" сыграет с "Сочи" на стадионе "Фишт".
Ещенко: тяжело верится, что Абаскаль останется в "Спартаке", может, Моуринью придет
Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о главном тренере "красно-белых" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"