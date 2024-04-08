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Судья Федотов - о пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Динамо": сложный эпизод, Карасёв на VAR вмешался

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Экс-арбитр Игорь Федотов оценил работу своего коллеги Кирилла Левникова в дерби между "Динамо" и "Спартаком" в матче 23-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Хорошая игра для Левникова. Был сложный эпизод с назначением 11-метрового удара в ворота "Спартака", и арбитр всё правильно и грамотно объяснил по стадиону. Игра рукой, которую было сложно увидеть - футболисты перекрывали обзор телами. Карасёв на VAR вмешался, посмотрели, назначили пенальти", - сказал Федотов.

В матче 23-го тура московский "Спартак" одержал волевую победу над "Динамо". "Бело-голубые" открыли счет в матче уже на 6-й минуте. Главный арбитр матча Кирилл Левников, после подсказки VAR, назначил пенальти в ворота "Спартака" за игру рукой в собственной штрафной. Мексиканский полузащитник "Динамо" Луис Чавес был точен при исполнении удара с 11-ти метров.

"Спартак" перевернул ход матча в последние 20 минут основного времени. Форвард "красно-белых" Александр Соболев дважды первым оказался на добивании после того, как голкипер "Динамо" Игорь Лещук отбил два удара полузащитника Михаила Игнатова прямо перед собой.

Источник: "Чемпионат"

Игорь Федотов Сергей Карасев Кирилл Левников Спартак Динамо
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