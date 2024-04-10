- Главный тренер динамовцев сделал выводы после поражения в матче с "Ростовом" и убрал трёх полевых футболистов, которые сыграли плохо. Даса, Паршивлюк и Макаров не вышли, вроде бы всё правильно сделал, игра получалась более надёжной в обороне. Но не прочувствовал, что Лещука тоже надо было убирать! Во многом он был виноват в результате игры с "Ростовом". У соперника не было преимущества, пока он не допустил грубейшую ошибку, которая к тому же ударила по его уверенности. Думаю, Шунин, играй он против "Спартака", не допустил бы подобных ошибок, - передаёт слова Бубнова Sportbox.
Московское "Динамо" в рамках 23 тура Российской премьер-лиги уступило на своём поле столичному "Спартаку" со счётом 1:2. Оба гола бело-голубые пропустили после ошибок голкипера Игоря Лещука, не фиксировавшего мячи после дальних ударов, что в обеих ситуациях привело к голевым добиваниям нападающего красно-белых Александра Соболева.
Ранее в домашнем матче 22 тура чемпионата России "Динамо" крупно проиграло на своём поле "Ростову" со счётом 1:4. Первый гол жёлто-синих в этом матче также был забит в результате ошибки Лещука, который под прессингом отдал нерасчётливый пас на защитника Эли Дасу, перехваченный полузащитником дончан Кириллом Щетининым.
В турнирной таблице РПЛ "Динамо" с 38 очками после 22 матчей занимает третье место с отставанием в 6 очков от первого и в 5 очков от второго.
Бубнов: Личка после 1:4 от "Ростова" сменил трёх игроков "Динамо". Но не прочувствовал, что надо было убирать и Лещука
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение московского "Динамо" от "Спартака" (1:2) в матче 23 тура РПЛ.
Фото: Sportbox