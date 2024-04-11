- У игрока есть европейский опыт, так что, полагаю, он ехал в Россию с определенными амбициями. Он их отчасти реализовал, кстати. Помимо отличной игры за "Ростов", он превратился в основного игрока национальной сборной. Что касается клубной карьеры, то он 100% будет прибавлять и останется в "Ростове" еще на год.
Мохаммад Мохеби пополнил состав "Ростова" летом прошлого года, перебравшись в Россию из португальской "Санта-Клары". Действующий контракт 25-летнего иранского вингера с ростовским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. В текущем сезоне крайний фланговый нападающий провел 28 матчей за ростовчан во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 голевых ассистов. Напомним, форвард был признан лучшим игроком РПЛ в марте. Transfermarkt оценивает иранца в 2,5 миллиона евро.
Источник: "Матч ТВ"
Агент: Мохеби будет прибавлять и останется в "Ростове" еще на год
Агент Кова Тилавпур, тесно связанный с иранским футбольным рынком, считает, что вингер "Ростова" Мохаммад Мохеби останется в российской команде еще на один год.
Фото: ФК "Ростов"