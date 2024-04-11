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Баста: считаю Акинфеева одним из величайших вратарей русской футбольной школы

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Известный российский музыкант Василий Вакуленко (Баста) высказался в адрес голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА
– Общаюсь с Игорем Акинфеевым, знаком с ним. Считаю его одним из величайших вратарей русской футбольной школы. Игорь — это фигура, он идол.

Напомним, Игорь Акинфеев – воспитанник московского ЦСКА. Российскому голкиперу 38 лет. За свою карьеру он в общей сложности завоевал 21 трофей. Шесть раз в составе армейцев он выиграл РПЛ. Вместе со сборной России по футболу Акинфеев сумел завоевать бронзу Евро-2008. Также он дошел с национальной командой до четвертьфинальной стадии на ЧМ в 2018 году.

Источник: “СЭ”

Игорь Акинфеев ЦСКА
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