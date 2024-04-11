– Общаюсь с Игорем Акинфеевым, знаком с ним. Считаю его одним из величайших вратарей русской футбольной школы. Игорь — это фигура, он идол.
Напомним, Игорь Акинфеев – воспитанник московского ЦСКА. Российскому голкиперу 38 лет. За свою карьеру он в общей сложности завоевал 21 трофей. Шесть раз в составе армейцев он выиграл РПЛ. Вместе со сборной России по футболу Акинфеев сумел завоевать бронзу Евро-2008. Также он дошел с национальной командой до четвертьфинальной стадии на ЧМ в 2018 году.
Источник: “СЭ”
Баста: считаю Акинфеева одним из величайших вратарей русской футбольной школы
Известный российский музыкант Василий Вакуленко (Баста) высказался в адрес голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА