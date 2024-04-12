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“Чемпионат”: “Локомотив” сомневается в продлении Дзюбы

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Московский “Локомотив” может не продлить контракт с нападающим Артемом Дзюбой.
Фото: "Матч ТВ"
Как сообщает источник, в стане железнодорожников есть сомнения в нужности продления трудового договора с Дзюбой, если он не будет пролонгирован автоматически. Отмечается, что для автоматической пролонгации контракта Артему нужно сделать три результативных действия в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

Дзюба выступает в составе московского “Локомотива” с 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с железнодорожниками истекает в конце нынешнего сезона. По сведениям СМИ, в трудовом договоре между Артемом и столичным клубом есть пункт об автоматическом продлении.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба принял участие в 18 матчах. 35-летний нападающий “Локомотива” забил четыре гола и оформил три результативные передачи.

Источник: “Чемпионат”

Локомотив Артем Дзюба
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