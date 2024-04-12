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"Урал" интересуется нападающим "Левски" Рикардиньо

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Форвард "Левски" Рикардиньо может продолжить карьеру в России.
Фото: Getty Images
По информации "РБ Спорт", "Урал" проявляет интерес к центральному нападающему "Левски" Рикардиньо. Сообщается, что екатеринбуржцы этой зимой уже связывались с болгарской командой по поводу 22-летнего бразильца. Оданко тогда трансфер не состоялся, так как клубы не смогли сойтись в цене.

В нынешнем сезоне Рикардиньо провел за "Левски" 32 матча, в которых забил 9 голов и отдал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро. Действующее соглашение футболиста с клубом из Софии истекает в декабре 2025 года.

Урал Левски Российские трансферы
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