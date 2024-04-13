"Это витрина нашего футбола. Не скажу, что это самая ключевая игра в борьбе за чемпионство. Впереди ещё семь туров. Но матч будет прекрасным. Как бы он ни завершился, борьба продолжится. ЦСКА и "Динамо" подбираются ко второму месту, шансы есть у многих. Сильнее ли состав "Зенита", чем у "Краснодара"? Да, конечно", - сказал Колыванов.
Встреча двух лидеров чемпионата России состоится на домашнем стадионе краснодарского клуба. главный судья Сергей Иванов даст стартовый свисток в 17:00 по московскому времени. Команды разделяет всего одно очко. "Зенит" занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 44 очка, "Краснодар" за 22 сыгранных тура набрал 43. Ближайший преследователь московское "Динамо" отстает от петербуржцев на 6 и от "быков" на 5 баллов.
В предыдущем туре подопечные Сергея Семака минимально обыграли калининградскую "Балтику" (1:0), а "Краснодар" вышел победителем из перестрелки в Нижнем Новгороде с командой "Пари НН" (3:4). Напомним, в первом круге чемпионата "Зенит" и "Краснодар" сыграли в ничью 1:1.
Источник: "Евро-Футбол.ру"
Экс-игрок сборной России Колыванов - о матче "Краснодар" - "Зенит": это витрина нашего футбола
Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 24 тура РПЛ между "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"