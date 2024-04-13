"Балтика" забила пять мячей за тайм в ворота "Ахмата" в матче РПЛ

Калининградская "Балтика" разгромила "Ахмат" в первой половине очного матча в рамках 24-го тура РПЛ.

Фото: ФК "Балтика"

В 24-м туре чемпионата России грозненский "Ахмат" принимает на своем поле калининградскую "Балтику" к перерыву гости отправили в ворота команды из столицы Чечни пять безответных голов.



Бразилец Алекс Фернандес оформил дубль. Еще по голу на свой счет записали полузащитник Юрий Ковалев и форварды Анхело Энрикес и Виталий Лисакович. На счету Лисаковича также и голевой пас на второй гол Фернандеса. Ранее бразильцу ассистировал автор первого гола в матче Анхело Энрикес.



Победа позволит подопечным Сергея Игнашевича набрать 20 очков и сравняться с "Ахматом" и "Уралом", которые располагаются в зоне стыков.