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"Балтика" забила пять мячей за тайм в ворота "Ахмата" в матче РПЛ

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Калининградская "Балтика" разгромила "Ахмат" в первой половине очного матча в рамках 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
В 24-м туре чемпионата России грозненский "Ахмат" принимает на своем поле калининградскую "Балтику" к перерыву гости отправили в ворота команды из столицы Чечни пять безответных голов.

Бразилец Алекс Фернандес оформил дубль. Еще по голу на свой счет записали полузащитник Юрий Ковалев и форварды Анхело Энрикес и Виталий Лисакович. На счету Лисаковича также и голевой пас на второй гол Фернандеса. Ранее бразильцу ассистировал автор первого гола в матче Анхело Энрикес.

Победа позволит подопечным Сергея Игнашевича набрать 20 очков и сравняться с "Ахматом" и "Уралом", которые располагаются в зоне стыков.

Балтика Ахмат
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