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Андрей Мостовой: Кассьерра вытащил для “Зенита” игру с “Краснодаром”

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Полузащитник петербургского “Зенита” Андрей Мостовой высказался о победе над “Краснодаром” (2:1) в игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
— Думаю, Кассьерра сегодня — молодец. Он вытащил игру для нас: и забил, и отдал, и создал нам моменты, мне и Артуру. Индивидуальные качества и морально-волевые сыграли роль.

Напомним, вчера, 13 апреля 2024 года, в Краснодаре состоялся центральный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него футбольный клуб “Краснодар” сыграл с петербургским “Зенитом”. Встреча завершилась волевой победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. Одним из главных героев матча стал нападающий гостей Матео Кассьерра, который забил гол и сделал результативную передачу. Также и “Зенита” отличился вингер Артур.

Источник: “Матч ТВ”

Андрей Мостовой Зенит Краснодар
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