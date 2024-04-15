"Ростов" – крепкая команда, было много борьбы. И они, и мы хорошо вели единоборства. Конечно, непростой матч. В плане борьбы – точно. Слова Карпина про поле? Зачем мне их парировать? Если Валерий Георгиевич увидел, ну, значит, так. Оно для всех одинаковое", - заявил Калинин.
Наставник "Ростова" Валерий Карпин критически высказался о состоянии газона в Воронеже, заявив, что трава была слишком высокой. "Южане" одержали минимальную победу над "Факелом" в 24-м туре РПЛ, а единственный гол в матче забил бразильский новичок "Ростова" Роналдо.
Победа позволила подопечным Валерия Карпина подняться на 8-е место в турнирной таблице. В активе команды 33 очка. "Факел", в свою очередь, остался с 26-ю очками на 11-м месте.
Источник: "РБ Спорт"
Защитник "Факела" Калинин: слова Карпина про поле? оно для все одинаковое
Защитник "Факела" Игорь Калинин ответил главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину на слова о качестве поля в Воронеже в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"