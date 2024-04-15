"Я в гостях, но мне приятно тут играть. Атмосферно", - цитирует Голенкова "РБ Спорт".
"Ростов" одержал минимальную победу в матче 24-го тура чемпионата России против "Факела" на его поле. Единственный мяч с передачи Егора Голенкова записал на свой счет бразилец Роналдо. После 23-х проведенных матчей "Ростов" занимает 8-е место в чемпионате с 34-мя очками.
Форвард "Ростова" Голенков: приятно играть с "Факелом" в гостях
Нападающий "Ростова" Егор Голенков поделился впечатлениями от выездной победы над "Факелом" (0:1) в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"