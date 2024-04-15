"В Воронеже выиграть приятнее, чем у "Динамо". Это сопоставимо с "Оренбургом", наверное - домашняя команда. Много борьбы, много единоборств. Футбол, наверное, уходит на второй план. Добавить нечего. В принципе, в этом компоненте как минимум не проиграли. Отсюда, наверное, и результат", - поделился Песьяков.
"Ростов" одержал победу в матче 24-го тура чемпионата России с "Факелом" в Воронеже. Единственный мяч в игре записал на свой счет бразилец Роналдо, который перебрался в "Ростов" в зимнее трансферное окно из болгарского "Левски". Победа позволила подопечным Валерия Карпина набрать 34 очка и подняться на 8-ю строчку в турнирной таблице.
В матче 22-го тура против "Динамо" в Москве "Ростов" также одержал уверенную победу (1:4)
Источник: "РБ Спорт"
Вратарь "Ростова" Песьяков: в Воронеже выиграть приятнее, чем у "Динамо". "Факел" - домашняя команда
Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков прокомментировал победу своей команды в выездном матче с "Факелом" (1:0) в 24-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"