"Раз победили, значит, наиграли на три очка. Хотя матч получился сверхэмоциональным. Начали-то ребята хорошо, строго выполняли все тренерские установки, открыли счет. Потом динамовцы сравняли, и, как показалось, в действиях наших футболистов появилось какое-то волнение. Во втором тайме стали создавать моменты. Правда, и гости имели неплохие шансы. Нам чуть больше повезло в завершающей стадии", - заявил Иванов.
"Урал" одержал победу над московским "Динамо" на своем поле в матче 24-го тура чемпионата России. Победный гол на 90+5-й минуте записал на свой счет нападающий хозяев Алексей Каштанов. Победа позволила команде из Екатеринбурга набрать 23 очка и покинуть зону вылета.
После 23-х матчей "Урал" занимает в турнирной таблице 13-е место. Отставание от 12-й строчки, которое гарантирует сохранение прописки в РПЛ, составляет 3 очка. На 3 очка "Урал" опережает грозненский "Ахмат", который располагается в зоне прямого вылета в Первую лигу.
Источник: "СЭ"
Президент "Урала" Иванов - о победе над "Динамо": нам чуть больше повезло в завершающей стадии
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал победу своего клуба в матче 24-го тура РПЛ против "Динамо"
Фото: ФК "Урал"