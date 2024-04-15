"Перед матчем с "Локомотивом" Мусаев дал мне установку, чтобы я играл танцующе, делал результативные передачи. Этим я и занимался в игре. Думаю, еще есть над чем работать для улучшения моей игры", - цитирует Кастаньо "Чемпионат".
Кевин Кастаньо перешел в "Краснодар" из мексиканского "Крус Асуль" в зимнее трансферное окно за 7,3 миллионов евро. Колумбиец принял участие в четырех матчах российского клуба и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в пять миллионов евро. После 23-х сыгранных туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на четыре очка.
Кастаньо: перед матчем с "Локомотивом" Мусаев дал мне установку, чтобы я играл танцующе
Полузащитник "Краснодара" Кевин Кастаньо рассказал о своей адаптации в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"