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Кастаньо: перед матчем с "Локомотивом" Мусаев дал мне установку, чтобы я играл танцующе

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Полузащитник "Краснодара" Кевин Кастаньо рассказал о своей адаптации в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Перед матчем с "Локомотивом" Мусаев дал мне установку, чтобы я играл танцующе, делал результативные передачи. Этим я и занимался в игре. Думаю, еще есть над чем работать для улучшения моей игры", - цитирует Кастаньо "Чемпионат".

Кевин Кастаньо перешел в "Краснодар" из мексиканского "Крус Асуль" в зимнее трансферное окно за 7,3 миллионов евро. Колумбиец принял участие в четырех матчах российского клуба и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в пять миллионов евро. После 23-х сыгранных туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на четыре очка.

Кастаньо Краснодар Мурад Мусаев
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