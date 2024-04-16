- Из-за повреждения Егора Ушакова арендное соглашение с "Крыльями" было досрочно прекращено. Две недели назад Егору была проведена операция в Германии, она прошла успешно. Сейчас футболист в Москве, проходит реабилитацию на базе нашего клуба.
Нападающий Егор Ушаков находится в системе московского ЦСКА с 2020 года. Нынешнее трудовое соглашение 21-летнего игрока со столичным клубом рассчитано до лета 2026 года. В сентябре прошлого года футболист отправился в аренду в самарские "Крылья Советов" до окончания текущего сезона. Всего за "армейцев" Ушаков провел 496 минут в 13 матчах и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. За самарцев форвард сыграл всего 20 минут, появившись на поле в двух играх.
Источник: "Чемпионат"
Аренда "Крыльями Советов" вингера ЦСКА Ушакова была досрочно прекращена
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о досрочном прекращении арендного соглашения нападающего Егора Ушакова с "Крыльями Советов".
Фото: Чемпионат.com