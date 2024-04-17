"Расстроюсь ли, если Валерий Георгиевич покинет "Ростов"? Если всех устроит такое решение, то тогда, наверное, порадуемся за успехи нашего главного тренера. Может быть, его "Спартак" купит за десять миллионов евро", - сказал Чернов.
Московский "Спартак" объявил о расставании с главным тренером команды Гильермо Абаскалем 14-го апреля. Под руководством испанского специалиста "красно-белые" набрали 35 очков в 23-х матчах чемпионата и занимают 7-е место в турнирной таблице.
В весенней части сезона "Ростов" под руководством Валерия Карпина одержал 4 победы и 1 раз сыграл вничью в пяти встречах. "Ростов" примет на своем поле "Спартак" 21-го апреля в рамках 25-го тура РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Защитник "Ростова" Чернов: может быть, "Спартак" купит Карпина за 10 миллионов евро
Футболист "Ростова" Евгений Чернов отреагировал на слухи о возможном уходе главного тренера команды Валерия Карпина в московский "Спартак".
Фото: официальный сайт РПЛ