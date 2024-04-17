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Защитник "Ростова" Чернов: может быть, "Спартак" купит Карпина за 10 миллионов евро

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Футболист "Ростова" Евгений Чернов отреагировал на слухи о возможном уходе главного тренера команды Валерия Карпина в московский "Спартак".
Фото: официальный сайт РПЛ
"Расстроюсь ли, если Валерий Георгиевич покинет "Ростов"? Если всех устроит такое решение, то тогда, наверное, порадуемся за успехи нашего главного тренера. Может быть, его "Спартак" купит за десять миллионов евро", - сказал Чернов.

Московский "Спартак" объявил о расставании с главным тренером команды Гильермо Абаскалем 14-го апреля. Под руководством испанского специалиста "красно-белые" набрали 35 очков в 23-х матчах чемпионата и занимают 7-е место в турнирной таблице.

В весенней части сезона "Ростов" под руководством Валерия Карпина одержал 4 победы и 1 раз сыграл вничью в пяти встречах. "Ростов" примет на своем поле "Спартак" 21-го апреля в рамках 25-го тура РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"

Спартак Валерий Карпин Евгений Чернов Ростов
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