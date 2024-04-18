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"Спартак" оштрафован КДК РФС на 100 тысяч рублей

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Руководитель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании московского "Спартака" за отказ игроков общаться с прессой.
Фото: ФК "Спартак"
- На матче был массовый проход футболистов "Спартака" мимо микст?зон и отсутствие интервью. Это повторное нарушение. Оно наказывается штрафом на 100 тысяч рублей, - цитирует Григорьянца Matchtv.ru.

Матч 24 тура Российской премьер-лиги "Сочи" - "Спартак" завершился победой хозяев поля со счётом 1:0. После этого матча со своего поста был уволен 35-летний испанский главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль, который работал с красно-белыми с июня 2022 года.

КДК РФС Спартак
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