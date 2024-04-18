"Перед своими болельщиками мы не имеем права так играть. Мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно. Если бы мы действительно хорошо играли и уступили, это было бы другое дело. Ребятам надо исправляться, мне лично стыдно перед нашими болельщиками за нашу вчерашнюю игру. Если они мужики, они сделают всё, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками в матче с "Сочи". Нас ждёт тяжёлый выезд", - приводит слова Иванова пресс-служба "Урала".
"Урал" уступил на своем поле "Ростову" в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов в Кубке России. Бразильский нападающий "Урала" Гильерме Шеттине открыл счет в матче точным ударом на 10-й минуте встречи. Большую часть матча хозяева вели в счете, однако в последние полчаса игры футболисты "Ростова" отправили в ворота соперников три безответных гола. По голу забили защитник Денис Терентьев, полузащитник Иван Комаров и форвард Николай Комличенко.
По итогам матча "Урал" выбыл из розыгрыша Кубка России текущего сезона, а "Ростов" примет участие во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России, где встретится с калининградской "Балтикой. В следующем матче "Урал" сыграет с последней командой чемпионата "Сочи". Игра пройдет 21-го апреля на стадионе "Фишт". "Урал" и "Сочи" в турнирной таблице разделяют пять очков. В активе "Сочи" 18 очков в 23-х матчах, а у "Урала" - 23.
Президент "Урала" Иванов - о матче с "Ростовом": мне стыдно. Мы должны реабилитироваться в матче с "Сочи"
Президент "Урала" Григорий Иванов раскритиковал своих футболистов за поражение в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России с "Ростовом".
Фото: "Чемпионат"