"А вы смотрите на игру Пиняева? У меня к нему много претензий. Не сдаёт. Но очевидно мало тренируется. Должен больше работать, больше проявлять себя в атаке. Но пока этого нет. Салтыков - то же самое. Но они хотя бы играют. А где остальные? Рядом с ними никого нет. И это грустно. А всё начинается с подготовки", - заявил Быстров.
Вингеры "Локомотива" Сергей Пиняев и Никита Салтыков вошли в список из 100 претендентов на международную премию Golden Boy, которая регулярно вручается лучшим молодым футболистам мира. В текущем сезоне Сергей Пиняев провел в составе "железнодорожников" 22 матча в РПЛ. На счету 19-летнего вингера 3 гола и 5 результативных передач.
Никита Салтыков, который стал игроком "Локомотива" в январе 2024-го года, но сезон доигрывает на правах аренды в "Крыльях Советов", также сыграл в 22-х матчах чемпионата. На счету Салтыкова 4 забитых мяча и 4 голевые передачи в составе самарского клуба.
Источник: "Чемпионат"
Быстров: к Пиняеву и Салтыкову много претензий, но они хотя бы играют. А остальные где?
Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров выразил озабоченность в связи с плохим качеством подготовки молодых игроков в России.
Фото: "Чемпионат"