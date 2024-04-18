"Посмотрим, как дальше будет работать Слуцкий. Китайцы поторопились, признав его лучшим. Они хорошо всех рекламируют. Раз "Шанхай" выиграл кубок, значит это все Слуцкий. Нет, это не так, за него все сделал предыдущий тренер этой команды. Такое уже было в ЦСКА. Слуцкий - средний тренер. Он же попробовал себя в Европе, и ничего не получилось. Слуцкому просто везло в ЦСКА. Тогда была собрана классная команда, и ей надо было просто не мешать", - заявил Пономарев.
Экс-наставник сборной России, ЦСКА и ряда других команд Леонид Слуцкий, который сейчас работает главным тренером китайского клуба "Шанхай Шэньхуа", был признан лучшим тренером месяца в чемпионате Китая. В марте "Шанхай" Слуцкого набрал 9 очков из 9-ти возможных в первых трех турах национального первенства.
В первом же официальном матче в Китае Леонид Слуцкий выиграл Суперкубок Китая, одержав минимальную победу над клубом "Шанхай Порт" (1:0). После 6-ти туров чемпионата "Шанхай Шэньхуа" занимает 1-е место в турнирной таблице Суперлиги Китая с 16-ю очками в активе.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: Слуцкий - средний тренер, в ЦСКА ему просто везло. Китайцы поторопились, признав его лучшим
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев усомнился в навыках наставника "Шанхай Шэньхуа" Леонида Слуцкого, который был признан тренером месяца в китайской Суперлиге.
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