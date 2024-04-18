"Федун заслуживает, чтобы ему поставили памятник. Его сильно критиковали, но потом он перестал лезть в футбольные дела. Никаких проблем в "Спартаке" никогда при нем не было - зарплаты платили вовремя, построили стадион, все люди уезжали сытыми и богатыми", - заявил Мостовой.
Леонид Федун являлся владельцем московского "Спартака" на протяжении 18-ти лет с 2004-го по 2022-й год, прежде чем покинуть клуб. Летом 2022-го года о приобретении 100 процентов акций "красно-белых" объявила компания "Лукойл", которая долгое время была генеральным спонсором "Спартака".
В эпоху Федуна "Спартак" один раз становился чемпионом России (сезон 2016/17) и один раз завоевал Кубок России (сезон 2021/22). Одной из главных вех московского "Спартака" в период президентства Леонида Федуна является постройка собственного стадиона.
Источник: "Матч ТВ"
Мостовой: Федун заслуживает, чтобы ему поставили памятник. Никаких проблем в "Спартаке" никогда при нем не было
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил положительное влияние бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна на клуб.
Фото: РИА Новости