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Мостовой: Федун заслуживает, чтобы ему поставили памятник. Никаких проблем в "Спартаке" никогда при нем не было

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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил положительное влияние бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна на клуб.
Фото: РИА Новости
"Федун заслуживает, чтобы ему поставили памятник. Его сильно критиковали, но потом он перестал лезть в футбольные дела. Никаких проблем в "Спартаке" никогда при нем не было - зарплаты платили вовремя, построили стадион, все люди уезжали сытыми и богатыми", - заявил Мостовой.

Леонид Федун являлся владельцем московского "Спартака" на протяжении 18-ти лет с 2004-го по 2022-й год, прежде чем покинуть клуб. Летом 2022-го года о приобретении 100 процентов акций "красно-белых" объявила компания "Лукойл", которая долгое время была генеральным спонсором "Спартака".

В эпоху Федуна "Спартак" один раз становился чемпионом России (сезон 2016/17) и один раз завоевал Кубок России (сезон 2021/22). Одной из главных вех московского "Спартака" в период президентства Леонида Федуна является постройка собственного стадиона.

Источник: "Матч ТВ"

Александр Мостовой Леонид Федун Спартак
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