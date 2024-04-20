– Домашний стадион даст преимущество “Ростову”. Но по футбольному, по составу и всему остальному “Ростов” не превосходит “Спартак”. “Спартак” обязан собраться, чтобы у них все стало нормально, и дать бой.
Игра 25-го тура Российской Премьер-Лиги между “Ростовом” и московским “Спартаком” состоится завтра, 21 апреля 2024 года. Встреча будет проведена в Ростове. Стартовый свисток матча запланирован на 20:30 по московскому времени.
Напомним, сейчас “Спартак” располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в собственном активе 25 баллов. Ростовчане с 34 очками идут восьмыми.
Источник: “Чемпионат”
Мостовой: “Спартак” обязан собраться и дать бой “Ростову”
Бывший полузащитник “Спартака” Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем поединке 25-го тура РПЛ между “Ростовом” и “Спартаком”.
Фото: "Матч ТВ"