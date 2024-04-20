"Ростов" очень здорово начал вторую половину сезона после зимней паузы. Команда здорово подготовилась и выглядит прилично в физическом состоянии и по качеству игры. Поэтому "Спартаку" будет очень-очень непросто. Слишкович долго в команде, поэтому что-то должен поменять в "Спартаке", потому что такой игрой наверняка недовольны руководители клуба и болельщики", - сказал Радченко.
Подопечные Валерия Карпина вплотную подобрались к "Спартаку", команды разделяют всего один балл. После 23-сыгранных туров ростовчане занимают 8-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 34-мя очками, "красно-белые" расположились на 7-м месте с 35-ю очками в активе. "Ростов" после зимней паузы одержал четыре виктории и одну игру свел в ничью. "Спартак" во втором круге одержал пока только одну победу, в последнем туре москвичи в гостях уступили аутсайдеру чемпионата "Сочи" (1:0).
Напомним, в пермо круге "красно-белые" выиграли у "Ростова" со счетом 2:1. В предстоящей игре руководить московской командой будет Владимир Слишкович, которого назначили временно исполняющим обязанности главного тренера после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля.
Источник: "Чемпионат"
Радченко: "Ростов" очень здорово начал вторую половину сезона. "Спартаку" будет очень непросто
Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча между "Ростовом" и "Спартаком" в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.
Фото: "Чемпионат"