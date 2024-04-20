Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рубин
1 - 1 1 1
Локомотив2 тайм
Балтика
16:30
Крылья СоветовНе начат
ЦСКА
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Тюмень
0 - 3 0 3
НефтехимикЗавершен
Ленинградец
16:00
СоколНе начат
Акрон
16:00
КубаньНе начат
Алания
17:00
ВолгарьНе начат
Шинник
17:00
Динамо МхНе начат
КАМАЗ
17:00
ЧерноморецНе начат
Торпедо
18:00
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд Юнайтед
17:00
БернлиНе начат
Лутон Таун
17:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
21:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
0 - 1 0 1
Лас-Пальмас1 тайм
Райо Вальекано
17:15
ОсасунаНе начат
Валенсия
19:30
БетисНе начат
Жирона
22:00
КадисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
19:00
НаполиНе начат
Верона
21:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хайденхайм
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Хоффенхайм
16:30
Боруссия МНе начат
Вольфсбург
16:30
БохумНе начат
Кельн
16:30
ДармштадтНе начат
Унион
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нант
18:00
РеннНе начат
Ланс
22:00
КлермонНе начат

Кубок Англии

Новости
Манчестер Сити
19:15
ЧелсиНе начат

Радченко: "Ростов" очень здорово начал вторую половину сезона. "Спартаку" будет очень непросто

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча между "Ростовом" и "Спартаком" в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.
Фото: "Чемпионат"
"Ростов" очень здорово начал вторую половину сезона после зимней паузы. Команда здорово подготовилась и выглядит прилично в физическом состоянии и по качеству игры. Поэтому "Спартаку" будет очень-очень непросто. Слишкович долго в команде, поэтому что-то должен поменять в "Спартаке", потому что такой игрой наверняка недовольны руководители клуба и болельщики", - сказал Радченко.

Подопечные Валерия Карпина вплотную подобрались к "Спартаку", команды разделяют всего один балл. После 23-сыгранных туров ростовчане занимают 8-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 34-мя очками, "красно-белые" расположились на 7-м месте с 35-ю очками в активе. "Ростов" после зимней паузы одержал четыре виктории и одну игру свел в ничью. "Спартак" во втором круге одержал пока только одну победу, в последнем туре москвичи в гостях уступили аутсайдеру чемпионата "Сочи" (1:0).

Напомним, в пермо круге "красно-белые" выиграли у "Ростова" со счетом 2:1. В предстоящей игре руководить московской командой будет Владимир Слишкович, которого назначили временно исполняющим обязанности главного тренера после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

Источник: "Чемпионат"

Дмитрий Радченко Спартак Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится