- Почему Тороп и Чалов в старте? Мы играли матч Кубка, там себя проявили. Здесь абсолютно нет никаких секретов. Мы всегда руководствуемся такими правилами. Оставить Акинфеева в запасе — нормальная ситуация. Посмотрите на напряженный график — это седьмая игра в течение месяца. И график становится лишь плотнее. Все получат игровую практику, нужна вовлеченность всех футболистов.
Игорь Акинфеев является основным голкипером московского ЦСКА. Напомним, ранее были опубликованы стартовые составы "армейцев" и грозненского "Ахмата" на очный матч в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги, который состоится сегодня, 20 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени. Акинфеев не был включен тренерским штабом во главе с Владимиром Федотовым в стартовый состав своей команды. Его место в воротах займет Владислав Тороп.
Акинфеев провел в этом сезоне РПЛ 20 матчей, в которых пропустил 27 мячей. Также на счету 38-летнего вратаря 7 игр на ноль.
Источник: "Матч ТВ"
Федотов: оставить Акинфеева в запасе — нормальная ситуация
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему основной вратарь команды Игорь Акинфеев не попал в стартовый состав на матч 25?го тура РПЛ против "Ахмата".
Фото: "Матч ТВ"