"У всех футболистов бывают неудачные действия. Сергей очень часто и много выручал - весной и осенью. Сергей - классный вратарь, поэтому ничего страшного не произошло. Все мы ошибаемся, не стоит конкретизировать индивидуальные ошибки", - заявил Чернов.
"Ростов" в родных стенах крупно уступил московскому "Спартаку" (1:5). "Южане" пропустили пять мячей на своем поле впервые с 2014-го года. После первых 45-ти минут матча счет был 1:1, однако во втором тайме подопечные Владимира Слишковича отправили в ворота хозяев четыре безответных мяча.
Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков совершил несколько ошибок и был заменен на исходе часа игры. Как сообщил главный тренер команды Валерий Карпин, Песьяков вышел на поле с повреждением, но не стал о нем сообщать.
Источник: "РБ Спорт"
Защитник "Ростова" Чернов - после 1:5 со "Спартаком": Песьяков - классный вратарь, ничего страшного не произошло
Защитник "Ростова" Евгений Чернов высказался после поражения своей команды от "Спартака" (1:5) в матче 25-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"