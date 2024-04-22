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Защитник "Ростова" Чернов - после 1:5 со "Спартаком": Песьяков - классный вратарь, ничего страшного не произошло

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Защитник "Ростова" Евгений Чернов высказался после поражения своей команды от "Спартака" (1:5) в матче 25-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"У всех футболистов бывают неудачные действия. Сергей очень часто и много выручал - весной и осенью. Сергей - классный вратарь, поэтому ничего страшного не произошло. Все мы ошибаемся, не стоит конкретизировать индивидуальные ошибки", - заявил Чернов.

"Ростов" в родных стенах крупно уступил московскому "Спартаку" (1:5). "Южане" пропустили пять мячей на своем поле впервые с 2014-го года. После первых 45-ти минут матча счет был 1:1, однако во втором тайме подопечные Владимира Слишковича отправили в ворота хозяев четыре безответных мяча.

Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков совершил несколько ошибок и был заменен на исходе часа игры. Как сообщил главный тренер команды Валерий Карпин, Песьяков вышел на поле с повреждением, но не стал о нем сообщать.

Источник: "РБ Спорт"

Евгений Чернов Ростов Спартак Сергей Песьяков
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