"Наконец-то поменялась схема! Я об этом уже давно говорил. Слишкович, обладая квалифицированными исполнителями, решил сыграть в три центральных защитника. Попробовал - и получилось. Мы, например, в "Енисее" играли так: три центральных, два опорных, один - под нападающими, два форварда и два бровочника. То есть - 3-4-1-2. Но если упрощенно - 5-3-2. Эту схему можно трансформировать", - заявил Титов.
Московский "Спартак" уволил испанского главного тренера Гильермо Абаскаля 14-го апреля после поражения в матче 24-го тура от "Сочи". Команду в статусе временно исполняющего обязанности главного тренера возглавил экс-ассистент Абаскаля Владимир Слишкович. Под управлением боснийца "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Первый матч Слишковича в РПЛ - победа над "Ростовом" в матче 25-го тура РПЛ. В выездном матче "красно-белые" забили в ворота соперников пять мячей, а пропустили - один. За шесть туров до конца чемпионата "Спартак" с 38-ю очками в активе располагается на 4-м месте.
Источник: "СЭ"
Титов: наконец-то в "Спартаке" поменялась схема! Слишкович решил сыграть в три центральных защитника - получилось
Экс-капитан "Спартака" Егор Титов оценил тактические изменения в команде под управлением боснийского специалиста Владимир Слишковича.
Фото: РИА Новости