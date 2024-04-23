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Сафонов: думаю, у легионеров "Краснодара" нет разочарования в Мусаеве

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Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов ответил на вопрос о наличии разочарования у легионеров "быков" после замены сербского главного тренера Владимира Ивича на Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Краснодар"
- Это нужно спросить у легионеров, я не могу говорить за них. На мой взгляд, ничего такого нет. Разочарование в Мусаеве? Думаю, у них такого нет, - передаёт слова Сафонова "РБ Спорт".

В середине марта пресс-служба "Краснодара" объявила о расставании чёрно-зелёных с 46-летним сербским главным тренером Владимиром Ивичем, под руководством которого команда закрепилась в чемпионской гонке, и назначении на этот пост 40-летнего Мурада Мусаева, который уже возглавлял "быков" с апреля 2018 года по апрель 2021 года.

Под новым руководством Мусаева "Краснодар" провёл 4 матча Российской премьер-лиги, в которых одержал 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел поражение от прямого конкурента - петербургского "Зенита".

Краснодар Мурад Мусаев Матвей Сафонов
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