- Это нужно спросить у легионеров, я не могу говорить за них. На мой взгляд, ничего такого нет. Разочарование в Мусаеве? Думаю, у них такого нет, - передаёт слова Сафонова "РБ Спорт".
В середине марта пресс-служба "Краснодара" объявила о расставании чёрно-зелёных с 46-летним сербским главным тренером Владимиром Ивичем, под руководством которого команда закрепилась в чемпионской гонке, и назначении на этот пост 40-летнего Мурада Мусаева, который уже возглавлял "быков" с апреля 2018 года по апрель 2021 года.
Под новым руководством Мусаева "Краснодар" провёл 4 матча Российской премьер-лиги, в которых одержал 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел поражение от прямого конкурента - петербургского "Зенита".
Сафонов: думаю, у легионеров "Краснодара" нет разочарования в Мусаеве
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов ответил на вопрос о наличии разочарования у легионеров "быков" после замены сербского главного тренера Владимира Ивича на Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Краснодар"