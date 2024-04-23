ЭСК РФС рассмотрит эпизод с неназначенным в ворота "Оренбурга" пенальти в матче 25-го тура чемпионата России с "Зенитом". Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на службу коммуникаций РФС, обращение по этому эпизоду в Экспертно-судейскую комиссию поступило от "Зенита".
Напомним, на 78-й минуте матча мяч после удара бразильского вингера "сине-бело-голубых" Густаво Мантуана попал в отставленную руку защитника Данилы Прохина из "Оренбурга". Главный арбитр встречи Владислав Безбородов не зафиксировал нарушение правил, несмотря на рекомендации VAR.
"Зенит" одержал минимальную победу в матче с "Оренбургом", а единственный мяч записал на свой счет бразилец Клаудиньо. Победа позволила "сине-бело-голубым" набрать 50 очков и сохранить отрыв в 4 очка от второго места.
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"Зенит" обратился в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с "Оренбургом"
"Зенит" обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС из-за неназначенного пенальти в матче 25-го тура РПЛ с "Оренбургом".
Фото: "Матч Премьер"