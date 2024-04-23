"Педро давно знают. Думаю, что многие клубы завидуют, что он играет в "Зените". Потому что это уже гарантированный талант", - сказал агент, отвечая на вопрос об интересе к молодому футболисту зарубежных клубов.
Бразилец Педро приехал в Россию из бразильского "Коринтианса". Питерский клуб заплатил за игрока 9 млн евро, сейчас, по оценке портала Transfermarkt, бразилец стоит 7 миллионов. Педро уже начал забивать за "Зенит", в кубковом матче со "Спартаком" (1:2) новобранец петербуржцев оформил дубль, позволив команде отыграться со счета 1:0. В матче Российской премьер-лиги с "Балтикой" гол бразильца стал победным.
Источник: "РБ Спорт"
Барбоза: клубы завидуют, что Педро играет в "Зените". Это уже гарантированный талант
Португальский агент Паулу Барбоза высказался о 18-летнем вингере "Зенита" Педро.
Фото: ФК "Зенит"