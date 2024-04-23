"Такие великие люди, как Унаи Эмери, не смогли стать большими тренерами в России, потому что специфика нашего чемпионата очень отличается от всего остального футбола. Пока Ивич свободен, его надо хватать и ни о чем не думать. Меня очень впечатлило, что он сделал с "Краснодаром", - заявил Белоголовцев.
14-го апреля московский "Спартак" объявил об увольнении с поста главного тренера испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Его место временно занял босниец Владимир Слишкович, под руководством которого "красно-белые" сыграли вничью с "Зенитом"(0:0) в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России и разгромили "Ростов" (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.
За месяц до этого из "Краснодара" был уволен сербский главный тренер Владимир Ивич. Его сменил российский специалист Мурад Мусаев. Под руководством Ивича "Краснодар" возглавлял турнирную таблицу на протяжении большей части сезона и ушел на перерыв после 18-го тура в статусе "зимнего чемпиона".
Источник: "СЭ"
Актер Белоголовцев - о тренере для "Спартака": пока Ивич свободен, его надо хватать и ни о чем не думать
Актер Сергей Белоголовцев назвал своего фаворита на роль нового главного тренера московского "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"