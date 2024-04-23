"Если шансы есть, то мы будем стремиться их воплотить в жизнь. Будем бороться в обоих турнирах до конца - в РПЛ и Кубке России. У нас нет никакого разделения, для нас все матчи важны", - сказал Роша.
Одолев в двухматчевом противостоянии в рамках 1/2 финала Пути РПЛ калининградскую "Балтику", ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ, где сразится с санкт-петербургским "Зенитом". "сине-бело-голубые", в свою очередь, прошли на аналогичной стадии московский "Спартак", одержав победу в первом матче (2:1) и сыграв вничью - во втором (0:0).
В чемпионате России после 24-х проведенных матчей "армейцы" располагаются на 6-й строчке. В активе подопечных Владимира Федотова 37 очков. 25-го апреля в матче перенесенного 21-го тура РПЛ ЦСКА сойдется в московском дерби со "Спартаком". В случае победы "армейцы" обойдут "красно-белых" в турнирной таблице и будут иметь шанс подняться на 4-ю строчку.
Источник: "СЭ"
Защитник ЦСКА Роша: будем бороться в обоих турнирах до конца - в РПЛ и Кубке России
Бразилец Виллиан Роша поделился ожиданиями от концовки сезона.
Фото: официальный сайт РПЛ