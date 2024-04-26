"Понятия не имею, когда сборную России вернут на международные соревнования. Могут ли ФИФА и УЕФА снять со страны санкции к 2026-му? Не знаю. Конечно, очень хотелось бы, но рассуждать о конкретных сроках сложно. Вы знаете, когда это произойдёт? А когда закончится СВО? Прогнозы давать тяжело", - сказал Радимов.
Последний раз национальная команда играла в официальных матчах в ноябре 2022 года. ФИФА запретила участвовать футболистам России на чемпионатах мира, Европы и других турнирах по политическим причинам. Команда с этого времени играет только в товарищеских матчах. В 2023 году россияне провели игры с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2), Кубой (8:0). В 2024-м сборная России успела пока провести одну встречу с Сербией (4:0).
Источник: "RT на русском"
Радимов: понятия не имею, когда сборную России вернут на международные соревнования
Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал, когда сборную Россию допустят до международных турниров.
Фото: "Матч ТВ"