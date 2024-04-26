"У меня есть небольшие семейные проблемы, которые надо срочно решать. Надо побыть дома. И еще у нас в последнее время были неудачные результаты. Тут все вместе, все в комплексе. Поэтому решили поступить так. Конечно, мне обидно уезжать из Воронежа, хотелось подольше поработать. Уже надоело туда?сюда ездить, но так складывается ситуация", - сказал Ташуев.
В пятницу, 26 апреля стало известно об уходе Сергея Ташуева с поста главного тренера "Факела", причина – семейные обстоятельства. Вместо него назначили российского тренера Игоря Черевченко, который завоевывал Кубок России с "Локомотивом". Сейчас воронежцы идут на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ с 26-ю очками, в последних четырех матчах у команды четыре поражения.
Источник: "Матч ТВ"
Экс-тренер "Факела" Ташуев: мне обидно уезжать из Воронежа, хотелось подольше поработать
Бывший тренер "Факела" Сергей Ташуев прокомментировал свой уход из воронежского клуба.
Фото: ФК "Факел"