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Экс-тренер "Факела" Ташуев: мне обидно уезжать из Воронежа, хотелось подольше поработать

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Бывший тренер "Факела" Сергей Ташуев прокомментировал свой уход из воронежского клуба.
Фото: ФК "Факел"
"У меня есть небольшие семейные проблемы, которые надо срочно решать. Надо побыть дома. И еще у нас в последнее время были неудачные результаты. Тут все вместе, все в комплексе. Поэтому решили поступить так. Конечно, мне обидно уезжать из Воронежа, хотелось подольше поработать. Уже надоело туда?сюда ездить, но так складывается ситуация", - сказал Ташуев.

В пятницу, 26 апреля стало известно об уходе Сергея Ташуева с поста главного тренера "Факела", причина – семейные обстоятельства. Вместо него назначили российского тренера Игоря Черевченко, который завоевывал Кубок России с "Локомотивом". Сейчас воронежцы идут на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ с 26-ю очками, в последних четырех матчах у команды четыре поражения.

Источник: "Матч ТВ"

Сергей Ташуев Факел
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