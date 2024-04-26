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Экс арбитр Федотов – о фоле Мойзеса: это красная карточка, так не играют в футбол

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Бывший арбитр Игорь Федотов оценил работу судейской бригады в дерби ЦСКА и "Спартака" во время опасной игры защитника ЦСКА Мойзеса.

Фото: ФК "Спартак"
Барбоса Мойзес в концовке встречи сфолил на форварде "красно-белых" Манфреде Угальде, ударив шипами по незащищённой части, ноги в икроножную мышцу. Судья Василий Казарцев ограничился желтой карточкой.

"Фол сзади, без попытки сыграть в мяч, это шипы, открытая часть ноги — всё, что нужно для красной, произошло. Даже по действиям Мойзеса видно: он понимал, что его удалят. Бегал за игроком «Спартака», извинялся. […] Это красная карточка, так не играют в футбол. Явная и очевидная ошибка Казарцева", - сказал Федотов.

Московское дерби ЦСКА и "Спартака" завершилось безголевой ничьей 0:0. В матче были еще несколько спорных эпизодов. Так, в первом тайме мяч, казалось, попал в руку Федору Чалову в штрафной, после просмотра эпизода на VAR, рефери не стал назначать пенальти. В "Спартаке" сделали заявление, что обратятся в экспертно-судейскую комиссию РФС по трем эпизодам.

Источник: "Чемпионат"

Игорь Федотов Мойзес Барбоза
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