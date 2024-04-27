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Журналист Каптейнс - об игроке "Спартака" Промесе: кажется, он уже не вернется в Россию и в профессиональный футбол

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Журналист издания De Telegraaf Ерун Каптейнс оценил шансы вингера "Спартака" Квинси Промеса на возвращение в Россию.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Может ли Промес избежать экстрадиции в Нидерланды? По логике не должен. Но я не знаком с судебной системой Дубая. Поэтому трудно сказать точно. Но кажется, что он уже не вернется в Россию и в профессиональный футбол", - заявил Каптейнс.

Напомним, футболист "Спартака" Квинси Промес находится под стражей в ОАЭ после того, как отправился с командой на сбор в Эмираты перед стартом весенней части сезона. В Дубае Промес был задержан за самовольный отъезд с места ДТП и получил запрет на выезд из страны.

В последствии подписка о невыезде была заменена реальным содержанием под стражей, а Нидерланды отправили в ОАЭ запрос на экстрадицию футболиста. На родине Промеса обвиняют в контрабанде наркотиков и нападении с ножом на члена семьи. Суммарно ему грозит 7.5 лет тюрьмы.

Заседание по вопросу экстрадиции Квинси Промеса, как сообщали нидерландские СМИ, назначено на 2-е мая.

Источник: "РБ Спорт"

Квинси Промес Спартак
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