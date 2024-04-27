? В отношении нас принято политическое решение. Хотя в это же время все говорят, что спорт должен быть вне политики.
Также Александр Дюков сообщил, что осуждает политическое решение футбольных властей в отношении РФС.
Напомним, с февраля 2022 года национальные команды России, как и все отечественные клубы, отстранены от участия в международных турнирах.
Источник: “СЭ”
Президент РФС Дюков: в отношении нас принято политическое решение
Президент РФС Александр Дюков оценил положение российского футбола на международной арене.
Фото: "Матч ТВ"