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Президент РФС Дюков: в отношении нас принято политическое решение

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Президент РФС Александр Дюков оценил положение российского футбола на международной арене.
Фото: "Матч ТВ"
? В отношении нас принято политическое решение. Хотя в это же время все говорят, что спорт должен быть вне политики.

Также Александр Дюков сообщил, что осуждает политическое решение футбольных властей в отношении РФС.

Напомним, с февраля 2022 года национальные команды России, как и все отечественные клубы, отстранены от участия в международных турнирах.

Источник: “СЭ”

РФС Александр Дюков
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