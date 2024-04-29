"Каждый день мне все больше нравится жить в России. Я гуляю по городу, хожу в рестораны - живу полноценной жизнью. Мне сложно сравнивать Москву с Парижем, потому что я только привыкаю к жизни в вашей стране. Но могу сказать, что на улицах Москвы чище, чем в Париже. Если говорить в целом, думаю, в Москве жизнь дешевле, чем в Париже", - поделился Ньямси.
Жерзино Ньямси перебрался в "Локомотив" из "Страсбура" в зимнее трансферное окно. За трансфер 27-летнего центрального защитника "железнодорожники" заплатили 3.5 миллиона евро. В весенней части сезона Ньямси принял участие в 4-х матчах "Локомотива" в РПЛ и 1 раз появился на поле в матче Кубка России.
За четыре тура до финиша чемпионата "Локомотив" занимает 5-е место в турнирной таблице. В активе команды 41 очко в 26-ти матчах. В рамках 27-го тура "Локомотив" встретится с "Ростовом". Игра состоится в Москве 6-го мая.
Источник: "РБ Спорт"
Защитник "Локомотива" Ньямси: на улицах Москвы чище, чем в Париже
Новичок "Локомотива" Жерзино Ньямси сравнил жизнь в столицах Франции и России.
Фото: официальный сайт "Локомотива"