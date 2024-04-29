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Хлусевич: вниз таблицы не смотрю. У "Спартака" есть шансы побороться за чемпионство. "Зенит" же ещё не чемпион

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Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич высказался о шансах "красно-белых" ввязаться в чемпионскую гонку РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Не буду говорить, что мы не смотрим в таблицу. Все смотрят. Наблюдаем, куда можем добраться, куда уже не можем добраться. Но вниз таблицы не смотрю. Я стараюсь смотреть только вперёд и выше. Теоретически у "Спартака" ещё есть шансы побороться за чемпионство. "Зенит" же ещё не чемпион. Ну, и "Краснодар", - передает слова Хлусевича "Чемпионат".

Московский "Спартак" одержал победу в дерби с "Локомотивом" (3:2) в матче 26-го тура РПЛ. Защитник Даниил Хлусевич записал на свой счет победный мяч. Всего на счету "Спартака" 7 очков в 3-х матчах с того момента, как босниец Владимир Слишкович сменил на посту главного тренера команды испанца Гильермо Абаскаля.

За четыре тура до финиша чемпионата "Спартак" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице с 42-мя очками. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 8 очков. "Краснодар", в случае победы в матче 26-го тура над "Крыльями Советов", может набрать 52 очка и возглавить турнирную таблицу.

Спартак Зенит Даниил Хлусевич
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