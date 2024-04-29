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Пономарев: игра у ЦСКА никакая. Федотов ни черта не понимает в обороне

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Экс-защитник сборной СССР раскритиковал тренера ЦСКА Владимира Федотова после поражения от "Балтики" в 26-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Игра у ЦСКА никакая, как и в предыдущем матче со "Спартаком". Я вообще обалдел от того матча. Это была худшая игра ЦСКА и "Спартака" в сезоне. Я так и не понял, во что они играли. В матче с "Балтикой" было продолжение такой же игры. Федотов ни черта не понимает в обороне. Не каждый тренер признается, что он не понимает в этом. У армейцев тяжелое положение сейчас", - заявил Пономарев.

ЦСКА уступил "Балтике" в матче 26-го тура чемпионата России. Калининградская команда отправила в ворота "армейцев" три гола, а единственный мяч ЦСКА был забит лишь в компенсированное ко второму тайму время.

В 25-м туре "армейцы" сыграли вничью с московским "Спартаком" (0:0). Всего в активе подопечных Владимира Федотова 38 очков в 26-ти матчах текущего сезона. За четыре тура до финиша чемпионата команда занимает 7-е место в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"

ЦСКА Владимир Пономарев Балтика Владимир Федотов
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