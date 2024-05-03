- После того, как из "Спартака" убрали тренера в кавычках, всё наладилось. Другое дело, что после проигрыша "Зениту" "Спартак" должен был вылететь [из Кубка России]. Глупость, просто смешно, - передаёт слова Мостового "СЭ".
14 апреля после поражения от "Сочи" (0:1 на выезде) в матче 24 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" объявил об увольнении 35-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля.
Исполняющим обязанности наставника команды после ухода испанца стал 41-летний боснийский специалист Владимир Слишкович, ранее занимавший должность ассистента. Под руководством Слишковича в 5 матчах во всех турнирах красно-белые одержали 3 победы при 2 ничьих.
Мостовой - о ситуации в "Спартаке": убрали "тренера" - всё наладилось
Экс-полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой высказался о ситуации в команде после увольнения испанского главного тренера Гильермо Абаскаля.
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