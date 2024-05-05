"К счастью, в этой валидольной игре мы достигли нужного результата. К 30?й минуте мы должны были вести с разгромным счетом. Удача дается за что?то, значит, эту победу мы заслужили. Нам важно, чтобы мы были на самой высшей строчке после игры с "Краснодаром". А сейчас это все промежуточный результат", - сказал Гафин.
Матч "Динамо" и "Сочи" прошел на домашнем стадионе динамовцев "ВТБ Арена". Первый тайм завершился безголевой ничьей, все пять голов пришлись на вторую половину игры. В концовке матча команды устроили перестрелку, из которой победителями вышли хозяева. Победный гол на 90+5 минуте забил Муми Нгамалё, который начал игру со скамейки запасных.
"Динамо" после 27 сыгранных туров набрало 50 очков и сравнялось с лидерами чемпионата "Зенитом" и "Краснодаром". Южане свою игру 27-го тура проиграли "Ахмату (1:0), петербуржцы сыграют завтра, 6 мая, в гостях у воронежского "Факела". До конца чемпионата остаются три игры, отметим, что в последнем 30-м туре "Динамо" встретится с "Краснодаром".
Источник: "Матч ТВ"
Гафин - о победе "Динамо" над "Сочи": сейчас это все промежуточный результат
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал победу своей команды над "Сочи" в 27-м туре РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Динамо"