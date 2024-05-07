"Для всего российского футбола это самый лучший чемпионат за последнее время. У лидирующей тройки впереди сложные матчи. "Зенит" три тура подряд не выигрывает, но потенциал у команды большой. Хочу, чтобы все решилось в последнем туре. Кто заслуживает из тройки лидеров выиграть титул, тот и выиграет. Дай бог, чтобы "Динамо" поборолось и заняло первое место", - заявил Колыванов.
Московское "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ за 3 тура до конца чемпионата. В активе "бело-голубых" 50 очков в 27-ми матчах. Столько же - у "Краснодара", идущего вторым. Возглавляющий чемпионскую гонку "Зенит" набрал 51 очко и сохраняет минимальный отрыв от преследователей.
В последних трех матчах в чемпионате России "Зенит" набрал лишь одно очко - в матче 27-го тура с "Факелом" (1:1). Игры с "Рубином" и "Динамо" завершились поражениями (0:2) и (0:1). В следующем туре "Зенит" сыграет с ЦСКА, "Динамо" сразится с "Балтикой", а соперником "Краснодара" станет московский "Спартак". В последнем 30-м туре РПЛ "Краснодар" и "Динамо" встретятся в очном матче.
Источник: "РБ Спорт"
Колыванов: дай бог, чтобы "Динамо" поборолось и заняло первое место
Экс-футболист Игорь Колыванов поделился ожиданиями от финального отрезка розыгрыша РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"