"Нынешний "Зенит" - самый слабый за последнее время, это и показывают сейчас результаты команды. В этом сезоне "Зенит" дает много шансов конкурентам, они реально стали слабее. Очень много команда Семака упускает возможностей в этом сезоне. Но тем интереснее - появилась интрига", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
За три тура до конца чемпионата "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с отрывом от 2-го места в одно очко. В активе "сине-бело-голубых" 51 очко в 27-ми встречах. "Краснодар" и "Динамо" набрали по 50 очков в том же количестве матчей и занимают, соответственно, 2-е и 3-е места в таблице.
В рамках 28-го тура РПЛ "Зенит" сыграет с московским ЦСКА дома. "Краснодар" отправится в Москву на игру со "Спартаком", а "Динамо" на выезде встретится с калининградской "Балтикой".
Булыкин: нынешний "Зенит" - самый слабый за последние сезоны. Они дают много шансов конкурентам
Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался об уровне "Зенита" в текущем сезоне.
Фото: РИА Новости