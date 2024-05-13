"В этом сезоне всем нравится "Динамо", они идут на историческое чемпионство. Если выбирать кого?то одного, то я выберу Тюкавина. Константин может еще забить несколько голов и принести золотые медали клубу. Уверен, что Тюкавин будет претендовать на титул лучшего футболиста этого чемпионата", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
В 28-м туре РПЛ московское "Динамо" одержало победу над "Балтикой" со счётом 3:2 и поднялось на первую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. Команда Марцела Лички имеет в своём активе 53 очка и опережает петербургский "Зенита" на два очка, тройку лидеров замыкает "Краснодар" с отставанием от первой строчке на три очка. В текущем сезоне нападающий сборной России Константин Тюкавин провёл 36 матчей и отметился 17-ю забитыми мячами и десятью результативными передачами. В декабре форвард продлил контракт с клубом до лета 2028 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Булыкин: уверен, что Тюкавин будет претендовать на титул лучшего футболиста этого чемпионата
Экс-игрок московского "Динамо" Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего "бело-голубых" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"