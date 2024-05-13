"Внутри команды мы верим, что "Сочи" останется в РПЛ. У нас хорошая команда, и все работают над тем сейчас, чтобы решить эту задачу. Будет непросто, но все возможно", - цитирует Мигеля "РБ Спорт".
В матче 28-го тура РПЛ "Сочи" разгромно победил "Пари НН" (6:1). Победа позволила "горожанам" набрать 23-е очко в сезоне. Команда по-прежнему остается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. За два тура до конца чемпионата отставание "Сочи" от 14-го места, позволяющего оспорить право на участие в следующем сезоне РПЛ в стыковых матчах, составляет 6 очков.
Мигель: мы верим, что "Сочи" останется в РПЛ. У нас хорошая команда
Хавбек "Сочи" Мигель Силвейра высказался о шансах команды на сохранение места в РПЛ на будущий сезон.
Фото: официальный сайт РПЛ