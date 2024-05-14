- Наверное, руководство клуба устраивают нынешние результаты и они не хотят ничего менять. Да, у команды сейчас наблюдается небольшой кризис, но всё-таки нужно не забывать, сколько Семак чемпионств уже принёс "Зениту". С каким клубом я был бы готов подписать контракт на 6 лет? Думаю, ни одному тренеру, кроме Семака, таких контрактов больше не предложат, – передаёт слова Тихонова Metaratings.ru.
Ранее официальный телеграм-канал петербургского "Зенита" опубликовал заявление председателя совета директоров сине-бело-голубых Елены Илюхиной о планах подписать новый пятилетний контракт с главным тренером Сергеем Семаком 25 мая 2024 года - в день 99-летия клуба и проведения заключительного 30 тура Российской премьер-лиги. Как сообщила Илюхина, будет повышена сумма контракта самого главного тренера, его тренерского штаба, а также ключевых футболистов, которые внесли существенный вклад в результаты команды за пять предыдущих сезонов и помогли завоевать вторую звезду на клубную эмблему.
Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018 года, под его руководством сине-бело-голубые пять раз подряд стали чемпионами России. В текущей турнирной таблице петербуржцы идут вторыми с отставанием от лидирующего "Динамо" на 2 очка за 2 тура до финиша. Ранее Илюхина сообщала СМИ, что контракт с Семаком будет продлён до 2030 года.
Тихонов - о словах руководства "Зенита": ни одному тренеру, кроме Семака, таких контрактов больше не предложат
Главный тренер красноярского "Енисея" Андрей Тихонов прокомментировал заявление руководства "Зенита" о дате подписания нового контракта с наставником команды Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"