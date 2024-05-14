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Испанский журналист: интерес "Атлетико" к Тюкавину? Это может быть правдой

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Испанский журналист газеты AS Хосе Антонио Эспина считает, что нападающий "Динамо" Константин Тюкавин действительно может перейти в "Атлетико".
Фото: ФК "Динамо"
"Я думаю, это может быть правдой. "Атлетико" на данный момент действительно ищет нападающего - судя по тому, что я сейчас читаю об этом парне, похоже, он очень хорош. Мне кажется, что переход игрока сборной России в топ-клуб Ла Лиги возможен", - цитирует Эспину "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Константином Тюкавиным интересуется португальская "Бенфика "и мадридский "Атлетико". Сообщалось, что клуб не намерен отпускать своего игрока меньше, чем за 20 миллионов евро - именно такие отступные прописаны в контракте нападающего. В текущем сезоне форвард провёл за московское "Динамо" 36 матчей во всех турнирах и отметился 17-ю забитыми мячами и 10-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года. После 28-ми сыгранных туров команда Марцела Лички лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 53-мя очками.

Динамо Константин Тюкавин Атлетико
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