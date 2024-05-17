"Лучшим тренером сезона станет тот, кто выиграет золото. Лучшим футболистом тоже станет игрок из победившей команды. Что касается Тюкавина, если "Динамо" не выиграет, то и лучшим будет признан другой. Хотя Константин прекрасный молодой футболист и сейчас является лучшим нападающим страны", - заявил Семин.
За два тура до конца чемпионата московское "Динамо" возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В активе "бело-голубых" 53 очка в 28-ми матчах. Для победы в сезоне команде достаточно набрать четыре очка в двух оставшихся турах. На 2-й строчке располагается "Зенит", у которого 51 очко и отставание от "Динамо" по дополнительным показателям.
3-е место занимает "Краснодар". У подопечных Мурада Мусаева 50 очков. В заключительном туре "Быки" примут на своем поле московское "Динамо".
Нападающий Константин Тюкавин оформил 15+10 по системе гол+пас в 28-ми матчах РПЛ. По количеству результативных действий форвард "Динамо" является лучшим в Премьер-лиге.
Источник: "РБ Спорт"
Семин: что касается Тюкавина, если "Динамо" не выиграет, то и лучшим игроком будет признан другой
Российский тренер Юрий Семин высказался о шансах нападающего "Динамо" Константина Тюкавина стать лучшим игроком сезона в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"