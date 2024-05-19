- Что нужно сделать, чтобы я не был недоволен собой в этом сезоне? Ну сейчас в трёх матчах по хет-трику сделаю, девять мячей забью - скажу, что суперконцовку выдал. Но для себя лично этот сезон всё равно не могу назвать хорошим. Именно в индивидуальном плане. Да и для команды тоже, наверное. Но если сейчас всё выиграем, то другое дело, - передаёт слова Мостового "РБ Спорт".
26-летний левый вингер петербургского "Зенита" Андрей Мостовой в текущем сезоне провёл за свою команду 29 матчей во всех турнирах, забил 3 гола (все - в Российской премьер-лиге) и выполнил 1 результативный пас. Это самый слабый сезон Мостового за всё время его выступлений за сине-бело-голубых - ранее Андрей не забивал за футбольный год менее 6 голов во всех турнирах и менее 5 голов в чемпионате России.
Андрей Мостовой: не могу назвать сезон хорошим для себя лично. Сделаю в трёх матчах по хет-трику - скажу, суперконцовка
Вингер "Зенита" Андрей Мостовой рассказал, что должен сделать, чтобы исправить для себя впечатление об этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"